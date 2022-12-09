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СМИ: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией
Польское Министерство национальной обороны с октября проводит «Обучение с армией». Это курсы для гражданских лиц, которые проводятся по выходным.

СМИ: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газеты американского Минобороны Stars and Stripes.

По данным издания, поляки считают Россию угрозой, в связи с этим в стране началась военная подготовка. Сообщается, что польское Министерство национальной обороны с октября проводит «Обучение с армией». Это курсы для гражданских лиц, которые проводятся по выходным. Мероприятия проводят 17 воинских частей, в них приняли участие более 3,5 тысяч поляков в возрасте от 18 до 65 лет, рассказал представитель ведомства Михал Томчик.

«Люди стремятся знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также — развивать базовые навыки выживания», — объяснил Томчик.

Как пишет издание в июне 2022 года около 94% опрошенных американским аналитическим центом Pew Research Center поляков считают Россию серьезной угрозой. В 2018 году такого мнения придерживались 65% опрошенных.

Ранее директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.