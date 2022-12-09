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Путин заявил о стабильном ходе спецоперации на Украине
Он также заявил, что процесс урегулирования будет «непростым».

Владимир Путин заявил, что проблем с точки зрения хода СВО нет. Об этом передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС президент России прокомментировал ход спецоперации на Украине.

«Что касается длительности процесса СВО — я имел в виду длительность процесса урегулирования, СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких там вопросов и проблем сегодня нет у нас», — сказал Путин.

Он также заявил, что процесс урегулирования будет «непростым» и всем участникам этого процесса придется согласиться с «реалиями, которые складываются на земле».