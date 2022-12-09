Путин заявил, что России нужно было раньше начинать действовать в ситуации на Украине
Об этом президент России сообщил на пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС.
Путин заявил, что России нужно было раньше начинать действовать в ситуации на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС.
По словам президента Владимира Путина, ситуацию на Украине надеялись решить миром в рамках Минских соглашений.
«Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело», — добавил Путин.