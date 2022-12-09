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Путин рассказал о российской стратегии ответного ядерного удара
По его словам, после того как система предупреждения о ракетном нападении получает сигнал, она поднимет в воздух сотни ракет. Путин уточнил, что остановить их будет невозможно.

На пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС президент России Владимир Путин рассказал российскую стратегию ответного ядерного удара.

По его словам, после того как система предупреждения о ракетном нападении получает сигнал, она поднимет в воздух сотни ракет. Путин уточнил, что остановить их будет невозможно.

Так как это ответный удар, то головные части ракет противника все же упадут на территории России.

«Они все равно упадут, правда, от противника ничего не останется. И вот это, конечно, сдерживающий фактор», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно было раньше начинать действовать в ситуации на Украине.