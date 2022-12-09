При взрыве газа в жилом доме в Рязани пострадали два человека

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

При взрыве газа в жилом доме в Рязани пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Пострадавших направили в БСМП. Малков уточнил, что находится на месте происшествия.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в 17:33 в МЧС поступило сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Пушкина. В здании обрушились перекрытия.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Фото Telegram-канал Павла Малкова