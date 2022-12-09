Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
-2°
Сбт, 10
Вск, 11
ЦБ USD 62.38 -0.19 10/12
ЦБ EUR 65.84 0.16 10/12
Нал. USD 65.05 / 67.8 09/12 16:55
Нал. EUR 67.07 / 70.35 09/12 15:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
Вчера 15:51
7 323
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
2 237
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
8 110
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
6 980
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Постановщик спектакля «Синяя Борода» Анна Коонен стала штатным режиссером Рязанского театра кукол
Анна Коонен окончила ГИТИС по специальности «режиссер театра кукол», мастерская Бориса Константинова и Виктора Антонова, неоднократных лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Синяя борода» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2022».

Постановщик спектакля «Синяя Борода» Анна Коонен стала штатным режиссером Рязанского театра кукол. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль «Синяя борода» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2022».

«Синяя борода» стала первой постановкой, которую Анна Коонен сделала вместе с командой Рязанского театра кукол. Одновременно эта работа была ее дипломом. Одна из задач, которую мастера ставят перед выпускниками ГИТИСА — сделать свой диплом максимально честно. Зритель должен увидеть авторский почерк, стиль, язык. В некотором смысле, для режиссера — это «спектакль мечты».

По итогам регионального театрального фестиваля «Зеркало сцены» «Синяя Борода» получила семь премий. В том числе, жюри присудило специальную премию «За театральную поэзию» режиссеру Анне Коонен.

Анна Коонен окончила ГИТИС по специальности «режиссер театра кукол», мастерская Бориса Константинова и Виктора Антонова, неоднократных лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска».

«Рязанский театр кукол стал не просто домом для моего дипломного спектакля, он стал местом сотворчества. Здесь я могу воплотить множество своих идей в компании талантливых, профессиональных, смелых и очень преданных своему делу людей. Я уверена, что нас ждет очень интересное путешествие», — прокомментировала свое назначение Анна Коонен.

Сейчас режиссер начала работу над следующей постановкой, которую она сделает уже в должности штатного режиссера Рязанского театра кукол. Рабочее название спектакля — «Дневник Блюмки». В основе — одноименная повесть Ивоны Хмелевской и книги легендарного педагога Януша Корчака.

На данный момент на счету Анны Коонен уже около десятка режиссерских работ:

«Снежная королева», Е. Шварц, театр «Камерная сцена», 2006 год;

«Братья и Лиза», А. Казанцев, театр «Город», 2006 год;

«Хосе, Кармен, И, Автор», А. Володин, театр «Город», 2007 год;

«Наводнение», Е. Замятин, ГИТИС, 2019 год;

«Кассандра. Гименей», ГИТИС, 2020 год;

«Кукушка», Театр «Ульгэр», 2020 год;

«Коза-Дереза», Театр кукол Республики Карелия, 2022 год;

«Синяя борода», Рязанский театр кукол, 2022 год;

«Человек в футляре», А. Чехов, Московский областной театр кукол, 2022 год.