Постановщик спектакля «Синяя Борода» Анна Коонен стала штатным режиссером Рязанского театра кукол

Анна Коонен окончила ГИТИС по специальности «режиссер театра кукол», мастерская Бориса Константинова и Виктора Антонова, неоднократных лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Синяя борода» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2022».

Постановщик спектакля «Синяя Борода» Анна Коонен стала штатным режиссером Рязанского театра кукол. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль «Синяя борода» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2022».

«Синяя борода» стала первой постановкой, которую Анна Коонен сделала вместе с командой Рязанского театра кукол. Одновременно эта работа была ее дипломом. Одна из задач, которую мастера ставят перед выпускниками ГИТИСА — сделать свой диплом максимально честно. Зритель должен увидеть авторский почерк, стиль, язык. В некотором смысле, для режиссера — это «спектакль мечты».

По итогам регионального театрального фестиваля «Зеркало сцены» «Синяя Борода» получила семь премий. В том числе, жюри присудило специальную премию «За театральную поэзию» режиссеру Анне Коонен.

Анна Коонен окончила ГИТИС по специальности «режиссер театра кукол», мастерская Бориса Константинова и Виктора Антонова, неоднократных лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска».

«Рязанский театр кукол стал не просто домом для моего дипломного спектакля, он стал местом сотворчества. Здесь я могу воплотить множество своих идей в компании талантливых, профессиональных, смелых и очень преданных своему делу людей. Я уверена, что нас ждет очень интересное путешествие», — прокомментировала свое назначение Анна Коонен.

Сейчас режиссер начала работу над следующей постановкой, которую она сделает уже в должности штатного режиссера Рязанского театра кукол. Рабочее название спектакля — «Дневник Блюмки». В основе — одноименная повесть Ивоны Хмелевской и книги легендарного педагога Януша Корчака.

На данный момент на счету Анны Коонен уже около десятка режиссерских работ:

«Снежная королева», Е. Шварц, театр «Камерная сцена», 2006 год;

«Братья и Лиза», А. Казанцев, театр «Город», 2006 год;

«Хосе, Кармен, И, Автор», А. Володин, театр «Город», 2007 год;

«Наводнение», Е. Замятин, ГИТИС, 2019 год;

«Кассандра. Гименей», ГИТИС, 2020 год;

«Кукушка», Театр «Ульгэр», 2020 год;

«Коза-Дереза», Театр кукол Республики Карелия, 2022 год;

«Синяя борода», Рязанский театр кукол, 2022 год;

«Человек в футляре», А. Чехов, Московский областной театр кукол, 2022 год.