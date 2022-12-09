Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои

У пользователей есть проблемы с работой веб-версии и мобильного приложения.

Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом говорят данные детектора сбоев от Brand Analytics.

Со сбоями столкнулись не только жители России, но и других стран. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

У пользователей есть проблемы с работой веб-версии и мобильного приложения.

РИА Новости в пресс-службе соцсети сообщили, что в ближайшее время все сервисы «ВКонтакте» заработают в обычном режиме.