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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои
У пользователей есть проблемы с работой веб-версии и мобильного приложения.

Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом говорят данные детектора сбоев от Brand Analytics.

Со сбоями столкнулись не только жители России, но и других стран. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

У пользователей есть проблемы с работой веб-версии и мобильного приложения.

РИА Новости в пресс-службе соцсети сообщили, что в ближайшее время все сервисы «ВКонтакте» заработают в обычном режиме.