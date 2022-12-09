Полиция начала проверку поджога автомобиля на рязанском заводе

В четверг, 8 декабря, неизвестный поджег Kia Optima жительницы Рязани.

Полиция начала проверку поджога автомобиля на территории бывшего завода «Центролит». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе.

В четверг, 8 декабря, в полицию поступило сообщение о поджоге машины Kia Optima. Владелица автомобиля написала заявление.

В пресс-службе отметили, что автомобиль рязанки «серьезно поврежден».

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, читатель прислал редакции видео, где неизвестный поджигает автомобиль и убегает.