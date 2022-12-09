Новогодние мероприятия в Рязани начнутся 20 декабря

Подробная программа праздничных мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.

В Рязани новогодние мероприятия начнутся 20 декабря. Об этом сообщил сайт мэрии.

Мероприятия в этом году будут носить локальный характер. Как отметили в горадминистрации, на нескольких городских площадках запланированы активности для детей и взрослых: семейные представления, анимационные программы, концерты. Сценическое пространство оформят декорациями, которые символизируют исторические эпохи. Каждая эпоха, начиная от указа Петра I в конце XVII-го века, заканчивая советскими традициями семейного праздника, станет композицией новогоднего оформления.

С началом новогодних мероприятий — 20 декабря — на елках и главных городских площадках зажгут иллюминацию. В этот день в 19:00 с Лыбедского бульвара стартует новогодний автобус, ставший уже традиционным в Рязани. Он будет курсировать по городу и делать «музыкальные» остановки. С 21 декабря новогодний автобус будет ездить с 14:00.

Новый проект этого года — катание на «тройке». Рязанский троллейбус на время новогодних праздников станет аналогом зимней забавы наших предков — катания на тройке лошадей. Для этого выбрали троллейбусный маршрут № 3, который охватывает много улиц города. Для пассажиров троллейбуса подготовят исторические подкасты, видеопоздравления, тематические зарисовки от артистов театров, стилизованные билеты. Троллейбус станет объектом туристического показа.

На Лыбедском бульваре будет работать каток с прокатом коньков, раздевалкой и зоной фудкорта. В вечернее время и в праздничные дни на катке запланированы развлекательные программы. В расписании площадки предусмотрены бесплатные часы для всех желающих.

Детские праздники, интерактивные и анимационные программы, ярмарки пройдут в рязанском Лесопарке, ЦПКиО, на улице Почтовой и в Торговом городке. На территории бывшего хлебзавода № 1 расположится выставка ледовых скульптур, которая познакомит гостей с искусством ледяной скульптуры. Результатом работы команд известных рязанских мастеров станет появление 10 трехметровых композиций изо льда с художественной подсветкой.

Подробная программа праздничных мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.

На основных праздничных локациях ежедневно будут дежурить сотрудники ЧОП. В праздничные дни территории будут патрулировать сотрудники полиции и представители народной дружины. На основных местах проведения мероприятий установлены камеры видеонаблюдения.