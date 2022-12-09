Аркадий Фомин поучаствовал в заседании Совета законодателей России

На совещании также присутствовали руководители профильных комитетов госдумы и Совета федерации, федеральных и региональных органов государственной власти.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в четверг, 8 декабря, поучаствовал в заседании Совета законодателей России при Федеральном собрании, которое провели председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель госдумы России Вячеслав Володин, первый заместитель председателя совета федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя государственной думы Ирина Яровая. Об этом сообщили в облдуме.

На совещании также присутствовали руководители профильных комитетов госдумы и Совета федерации, федеральных и региональных органов государственной власти.

Валентина Матвиенко обозначила основную тему — социально-экономическое развитие России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам, а также реализации плана первоочередных действий по поддержанию стабильности экономики страны в целом.

«Сейчас субъектам федерации, губернаторам даны дополнительные полномочия, и ими необходимо уметь пользоваться в интересах социально-экономического развития и защиты регионов и граждан. Это особенно важно, и все ветви и уровни власти должны работать максимально слаженно, эффективно и дисциплинированно. Необходимо изнутри усилить парламентский контроль за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель госдумы России Вячеслав Володин заявил, что приоритетной задачей региональных парламентариев является формирование законодательной базы, которая должна дополнять и усиливать федеральные меры поддержки с учетом особенностей конкретных субъектов. Он отметил ряд принятых законов, нацеленных на укрепление ключевых отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, смягчение регуляторных правил, помощь региональным бюджетам. Кроме того, Вячеслав Володин выступил с инициативой введения временных ограничений для реализации процедур освоения дополнительно направленных в регионы федеральных средств.

«Если субъект затягивает процедурные вопросы более чем на три месяца, выделенные на реализацию нацпроектов, средства должны перераспределяться другим регионам, где более ответственно подходят к достижению целей развития», — отметил Володин.

Комментируя итоги заседания, Аркадий Фомин обратил внимание на необходимость расширения региональных инструментов поддержки экономики и граждан, обмениваясь успешным опытом с другими регионами.

«В условиях беспрецедентных вызовов, вызванных и распространением новой коронавирусной инфекции, и внешними санкционными ограничениями, нами своевременно были приняты комплексные решения, направленные на помощь бизнесу, повышение инвестиционного имиджа региона, поддержку граждан, что позволило в целом сохранить стабильность социально-экономической ситуации, обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед людьми. Мы обязательно продолжим работу над законами, которые позволят Рязанской области и дальше развиваться. Уже сейчас мы понимаем, что получим значительную поддержку из федерального бюджета, которая будет направлена на решение актуальных для наших жителей вопросов. Мы должны работать еще более слаженно и эффективно, чтобы справиться со всеми задачами в социально-экономической сфере. Реализовать эти задачи нам под силу, тем более с учетом того, что регионам даны дополнительные полномочия, которыми необходимо активно пользоваться», — отметил Аркадий Фомин.