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В США заявили, что не координировали удары Украины по российским аэродромам
Минобороны России ранее сообщало, что Украина в понедельник, 6 декабря, атаковала аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства.

США не были в курсе ударов Киева по территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Минобороны России ранее сообщало, что Украина в понедельник, 6 декабря, атаковала аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства. Дроны перехватила ПВО. При падении повреждении получила обшивка корпуса двух самолетов.

Трое военнослужащих погибли, еще четверо пострадали.

«Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России», — сказала Сингх на брифинге.

По ее словам, стороны не находятся в постоянной коммуникации относительно ударов. Помимо этого, она заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не желают эскалации конфликта.