В Рязанской области осудят бывшего сотрудника правоохранительных органов, разгласившего гостайну

Обвиняемый разгласил информацию, которая стала ему известна по службе.

В Рязанской области завершили расследование против бывшего руководящего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в разглашениисведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Обвиняемый разгласил информацию, которая стала ему известна по службе. Он сообщил данные знакомым сотрудникам коммерческой организации о «проведении в отношении нее оперативно-разыскных, проверочных мероприятий, направленных на выявление и документирование нарушений миграционного законодательства».

Следователи собрали доказательства, обвинительное заключение утвердили и уголовное дело направили в Рязанский облсуд.