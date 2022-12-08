В Рязани на Лыбедском бульваре установили новогоднюю ель

Новогодние украшения изготовили на основе традиционной для Рязанской губернии XIX—XX вв. еков вышивки «денежка» — символа солнца.

В Рязани на Лыбедском бульваре установили новогоднюю ель. Дерево высотой 16 метров украсили светодиодным навесом в виде шатра. Его диаметр — 40 метров. Новогодние украшения изготовили на основе традиционной для Рязанской губернии XIX—XX вв. еков вышивки «денежка» — символа солнца.

До 20 декабря по обеим сторонам Лыбедского бульвара завершат украшение стволов и крон деревьев светодиодными гирляндами. Также там установят световые фигуры и арки.