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В РГРТУ прошли научные конференции
Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов «Биомедсистемы — 2022» проходит в университете в 15 раз.

8 декабря в РГРТУ прошли сразу две научные конференции. Об этом сообщили в вузе.

Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов «Биомедсистемы — 2022» проходит в университете в 15 раз, а всероссийская научно-техническая конференция «Новые информационные технологии в научных исследованиях» — уже 27 лет.

С приветственным словом к участникам конференции «Биомедсистемы — 2022» обратились: ректор РГРТУ Михаил Чиркин, заведующий кафедрой ИИБМТ Владимир Жулев и доцент кафедры ИИБМТ Ольга Мельник. Конференцию «НИТ» открыли: проректор по научной работе РГРТУ Сергей Гусев, заведующий кафедрой САПР В. С. Вячеслав Корячко и представитель спонсора мероприятия, региональный директор ПАО «Сбербанк» Александр Стружанцев.

Участниками конференции «Биомедсистемы — 2022» стали ученые из 15 регионов России. Они представили 144 научные работы. В конференции «НИТ» приняли участие студенты вузов и представители промышленных предприятий города Рязани. Они презентовали порядка 250 докладов по 10 направлениям от новых «цифровой университет» до традиционных, таких, как «искусственной интеллект» и «обработка изображений».

Значительная часть представленных работ разработана участниками акселерационной программы РГРТУ «Мой стартап», которая сейчас проходит в университете.

«Обе конференции много лет пользуются успехом. Традиционно на них приезжают представители из разных регионов. На площадке в РГРТУ собираются ученые и специалисты из вузов и промышленных предприятий, которые трудятся в одной области, но над разными задачами. Такая кооперация организаций помогает посмотреть на свою научную работу глазами коллег, чтобы переосмыслить подход, что-то скорректировать и улучшить ее. Во-вторых, порядка 30% участников это — новички, им полезно узнать, как проходят большие научные конференции и получить знания, которые не дают на простых занятиях в аудиториях», — отметил ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

По результатам конференций участников наградили дипломами и грамотами, а также будут опубликованы сборники трудов, собранные из лучших докладов.