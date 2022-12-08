В новогодние праздники через Рязань проследуют дополнительные поезда

С 24 декабря 2022 года по 10 января 2023 года через станцию Рязань-1 будут курсировать 14 пар дополнительных поездов.

В период новогодних праздников через Рязань проследуют дополнительные пассажирские поезда. Об этом сообщили в РЖД.

С 24 декабря 2022 года по 10 января 2023 года через станцию Рязань-1 будут курсировать 14 пар дополнительных поездов:

Москва — Орск: № 182 (прибытие на станцию Рязань-1 30 декабря) и № 188 (9

января);

Москва — Оренбург: № 184 (30 декабря) и № 186 (3 и 6 января);

Москва — Тольятти: № 192 (31 декабря и 6 января);

Москва — Ульяновск: № 202 (26, 28 и 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января);

Москва — Самара: № 208 (29 и 30 декабря, 4, 6 — 10 января);

Москва — Уфа: № 210 (31 декабря), № 240 (27, 29, 30 декабря, 2, 3, 6, 7, 9,10

января), № 266 (30 декабря, 9 января) и № 298 (27, 29 декабря, 5, 7, 9 января);

Москва — Саранск: № 230 (24, 27, 29 — 31 декабря, 2 и 6 — 8 января) и № 234 (30

декабря, 2, 4, 6 января);

Москва — Челябинск: № 284 (30 декабря, 9 января).

В обратном направлении:

Орск — Москва: № 181 (30 декабря) и № 187 (8 января);

Оренбург — Москва: № 183 (29 декабря) и № 185 (2 и 5 января);

Тольятти — Москва: № 191 (3 и 9 января);

Ульяновск — Москва: № 201 (26, 28 и 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января);

Самара — Москва: № 207 (28 — 30 декабря, 5 — 9 января);

Уфа — Москва: № 209 (3 января), № 239 (26, 28, 29 декабря, 1, 2, 5, 6, 8, 9

января), № 265 (30 декабря, 9 января) и № 297 (27, 29 декабря, 5, 7, 9 января).

Саранск — Москва: № 229 (26, 28, 31 декабря, 2, 3, 8, 9 января) и № 233 (30 —

31 декабря, 3, 5, 7, 8 января);

Челябинск — Москва: № 283 (29 декабря, 8 января).

Кроме того, через станцию Рязань-2 назначено три дополнительных поезда:

Москва — Симферополь: № 196 (29, 31 декабря, 7, 9 января);

Москва — Адлер: № 224 (31 декабря) и Адлер — Москва: № 223 (4 января).

Стоимость билетов, актуальное расписание движения поездов можно узнать в кассах, мобильном приложении РЖД и на официальном сайте ОАО «РЖД».