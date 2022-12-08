Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
-5°
Птн, 09
-1°
Сбт, 10
ЦБ USD 62.94 0.03 08/12
ЦБ EUR 65.9 -0.21 08/12
Нал. USD 65.36 / 67.5 08/12 12:55
Нал. EUR 68.07 / 68.91 08/12 12:56
Новости
Мобилизация
Публикации
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
Вчера 12:18
1 316
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
7 330
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
6 183
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
15 983
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Москве неизвестный поджег квартиру, в которой находились девушка с ребенком

В Москве неизвестный в медицинской маске поджег квартиру, в которой находились девушка с ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Около 8 утра в четверг, 8 декабря, пожар заметили в пятиэтажке улице Демьяна Бедного. На место приехали экстренные службы. Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже.

В помещении нашли 24-летнюю девушку-предпринимателя и двухлетнего мальчика. Их увезли в больницу с серьезными ожогами. У пострадавшей около 30%, у ребенка повреждены дыхательные пути.

На месте отсмотрели камеры и заметили, что за несколько минут до пожара в подъезд зашел мужчина в медицинской маске. После того, как он поднялся, произошла яркая вспышка, квартира загорелась, а мужчина убежал. На месте также обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего.

Поджигателя ищут. Известно, что отец ребенка с семьей не живет.

Позже злоумышленника задержали.