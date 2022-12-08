В Москве неизвестный поджег квартиру, в которой находились девушка с ребенком

В Москве неизвестный в медицинской маске поджег квартиру, в которой находились девушка с ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Около 8 утра в четверг, 8 декабря, пожар заметили в пятиэтажке улице Демьяна Бедного. На место приехали экстренные службы. Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже.

В помещении нашли 24-летнюю девушку-предпринимателя и двухлетнего мальчика. Их увезли в больницу с серьезными ожогами. У пострадавшей около 30%, у ребенка повреждены дыхательные пути.

На месте отсмотрели камеры и заметили, что за несколько минут до пожара в подъезд зашел мужчина в медицинской маске. После того, как он поднялся, произошла яркая вспышка, квартира загорелась, а мужчина убежал. На месте также обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего.

Поджигателя ищут. Известно, что отец ребенка с семьей не живет.

Позже злоумышленника задержали.