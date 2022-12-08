В МИД России заявили, что НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы

На это Россия дала незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

В МИД России заявили, что НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

Гаврилов отметил, что на это Россия дала незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма», — заявил дипломат.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, ВСУ попытались атаковать аэродромы в Рязани и Энгельсе беспилотниками. ПВО перехватили эту атаку, но обломки летательных аппаратов упали на территорию аэродромов. В Дягилеве погибли трое военнослужащих, пять человек госпитализировали. Позже стали известны личности погибших.