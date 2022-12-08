В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине
Ранее президент Украины заявил, что конфликт завершится в 2023 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине. Об этом передает
«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании», — заявил Песков.
Ранее президент Украины заявил, что конфликт завершится в 2023 году.