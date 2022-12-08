В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине

Ранее президент Украины заявил, что конфликт завершится в 2023 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине. Об этом передает РИА Новости .

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании», — заявил Песков.

Ранее президент Украины заявил, что конфликт завершится в 2023 году.