В центре Рязани остановили подростка на «семерке»

Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об отстранении водителя от управления автомобилем. Подростка передали матери. Материалы дела направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В центре Рязани остановили подростка на «семерке». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили «ВАЗ-2107», его манера езды показалась оперативникам опасной. Выяснилось, что за рулем автомобиля был 15-летний юноша, который не мог иметь права управления транспортным средством.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, составили протокол об отстранении водителя от управления автомобилем. Подростка передали матери. Материалы дела направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В отношении матери несовершеннолетнего составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.