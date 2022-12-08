Стало известно, кто поджег квартиру в Москве, где пострадали мать и ребенок

Им оказался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Стало известно, кто поджег квартиру в Москве, где пострадали мать и ребенок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Им оказался 32-летний мужчина. Он кинул бутылку с горючей жидкостью, чтобы припугнуть владельца квартиры, который сдавал ее в аренду. Пострадавшие женщина с ребенком стали его случайными жертвами.

Причиной поджога послужил конфликт между закладчиками, работавшими на даркнет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек».

Также сообщается, что пострадавшие пришли в сознание, ребенок еще находится в реанимациию

Напомним, их доставили в больницу с серьезными ожогами: у женщины около 30%, у ребенка повреждены дыхательные пути.