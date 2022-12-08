Сорокина проверила строительство детсада в Семчине

Мэр заявила, что работы идут по графику, а для сохранения высоких темпов подрядчик дополнительно выведет на объект рабочих.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила строительство нового детсада в Семчине. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

В четверг, 8 декабря, мэр приехала на стройплощадку детского сада в Семчине, встретилась с подрядчиком и молодыми матерями. С ними обсудили реализацию проекта и его этапы. Сорокина отметила, что трехэтажное здание детсада рассчитано на 224 места.

На месте вырыли котлован, провели замещение грунта. Котлован отсыпали песком, идут работы по устройству монолитного ростверка. По словам подрядчика, его начнут заливать 9 декабря, а на следующей неделе планируют перейти к устройству стен подвала.

«До Нового года необходимо перекрыть нулевой цикл, потом начнутся работы по возведению стен первого этажа и монтажу внешних сетей», — написала Сорокина.

По словам мэра, на время прокладки сетей к детскому саду жители окрестных домов не будут отключаться от отопления и горячего водоснабжения.

«Земляные работы проведут на зеленой зоне, по возможности стараясь не затрагивать деревья и пешеходную дорожку. Подключение детского сада к городским сетям начнут в марте 2023 года. Благоустройство территории восстановят в апреле-мае. Завершить строительство планируется в августе», — добавила глава администрации. Сорокина заявила, что работы идут по графику, а для сохранения высоких темпов подрядчик дополнительно выведет на объект рабочих.

«Продолжим контроль за строительством. Также жители могут самостоятельно следить за ходом работ онлайн — на площадке установлены видеокамеры, трансляция с них будет выведена в группу „ВКонтакте“ „Наш садик. Семчино“», — заключила мэр.