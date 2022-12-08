Школьников переведут на дистанционку при отсутствии 20 процентов учащихся из-за гриппа

Меры необходимы для предотвращения передачи инфекции и дальнейшего заражения.

При отсутствии на занятиях в школах 20% учащихся из-за гриппа классы будут переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает « Интерфакс ».

По словам Поповой, для школ издали новое методическое письмо.

«Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она объяснила, что меры необходимы для предотвращения передачи инфекции и дальнейшего заражения.

Попова добавила, что в этом году в Россию пришел свиной грипп, который привел к пандемии в 2009 году. Вирус вызывает большое число осложнений и может привести к смерти.