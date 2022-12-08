Рязанские полицейские анонсировали очередной рейд
В четверг, 8 декабря, в Рязанской области пройдут мероприятия, направленные на предотвращение нарушений ПДД на железнодорожных переездах.
Рязанские полицейские анонсировали очередной рейд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В четверг, 8 декабря, в Рязанской области пройдут мероприятия, направленные на предотвращение нарушений ПДД на железнодорожных переездах.
Рязанцам напомнили, что железнодорожные переезды — это места повышенной опасности, на них происходят ДТП с тяжелыми последствиями.
Чтобы не попасть в аварию на переезде водителям необходимо соблюдать несколько правил:
- при подъезде к переезду нужно снизить скорость;
- начинать движение можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации
- приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.