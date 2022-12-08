Рязанские полицейские анонсировали очередной рейд

В четверг, 8 декабря, в Рязанской области пройдут мероприятия, направленные на предотвращение нарушений ПДД на железнодорожных переездах.

Рязанские полицейские анонсировали очередной рейд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В четверг, 8 декабря, в Рязанской области пройдут мероприятия, направленные на предотвращение нарушений ПДД на железнодорожных переездах.

Рязанцам напомнили, что железнодорожные переезды — это места повышенной опасности, на них происходят ДТП с тяжелыми последствиями.

Чтобы не попасть в аварию на переезде водителям необходимо соблюдать несколько правил: