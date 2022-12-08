Рязанские хоккеисты завершили серию домашних матчей в чемпионате ВХЛ победой с рекордным счетом

Восемь шайб, заброшенные «Рязань-ВДВ» в течение 23 минут и 7 секунд, стали рекордом результативности в этом сезоне.

Рязанские хоккеисты завершили серию домашних матчей в регулярном чемпионате ВХЛ победой над командой «Южный Урал» из Орска со счетом 8:2. Восемь шайб, заброшенные «Рязань-ВДВ» в течение 23 минут и 7 секунд, стали рекордом результативности в этом сезоне.

Встреча с «Южным Уралом» стала для «Рязань-ВДВ» четвертой подряд за семь дней на площадке дворца спорта «Олимпийский». И рязанская команда, которая после неудачного начала сезона ведет упорную борьбу за попадание в плей-офф, достигла в этих играх почти максимального результата: поражение по буллитам 2:3 от «Горняка-УГМК», а затем три подряд победы — 3:1 над «Зауральем», 3:2 по буллитам над «Челметом» и настоящий разгром «Южного Урала».

Счет в этом матче открыли гости, завершив первый период 1:0 в свою пользу. Дальше на льду царила рязанская команда. Пять шайб подряд хоккеисты забросили во второй двадцатиминутке и еще три — в третьем периоде.

Два гола и две передачи занес себе в актив лучший снайпер «Рязань-ВДВ» нападающий Филипп Толузаков. Заброшенными шайбами и голевыми пасами отметились оба его партнера по первой тройке Виктор Пластинин и Дмитрий Силантьев. Не отстали от ведущей тройки и игроки других линий. Итогом игры стал крупный счет, рекордный по скорострельности всероссийской хоккейной лиги в текущем сезоне и третий по этому показателю результат в истории ВХЛ.

«Два периода на площадке была одна команда. Вы сами все видели: только „синенькие“ играли, а „беленьких“ — не было», — это практически весь послематчевый комментарий главного тренера «Южного Урала» Виталия Казарина.

«Я не скажу, что на первый период мы неготовые вышли — готовые, собранные. Просто где-то не складывалось. А потом добавили ребята в каких-то нюансах. Одна шайба, вторая — как-то раскрепостились, и пошло. Молодчики просто! В атаке сыграли: восемь шайб. Но нахваливать кого-то персонально неправильно будет, потому что команда побеждает. И сегодня у нас была хорошая командная победа», — заявил после игры главный тренер рязанской команды Артем Седунов.

По сравнению с неудачным началом чемпионата «Рязань-ВДВ» под его руководством преобразилась. Последний раз рязанцы проиграли в основное время уже больше месяца назад — 3 ноября в домашнем матче с «Ростовом» в упорной борьбе 1:2. С тех пор «десантники» в каждом матче набирают очки. И хотя занимают на текущий момент 22-е место в турнирной таблице, до 16-го места, позволяющего выступить в плей-офф, их отделяют теперь только четыре очка.

Команда Седунова набрала очень хороший ход и останавливаться на достигнутом не собирается. До Нового года остался один выезд — в Ростов и Воронеж, и еще четыре домашних матча, последний из который предновогодний — 30 декабря с московской «Звездой».