Рязанец ответит в суде за изнасилование 19-летней давности

Генетический профиль злоумышленника и его личность удалось установить при повторном исследовании вещественных доказательств. Мужчина полностью признал вину.

Рязанец ответит в суде за изнасилование 19-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В 2003 году житель Рязани, которому на тот момент было 23 года, в городском парке избил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Ее подругу он также попытался изнасиловать и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся.

Уголовные дела возбудили по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

При повтором исследовании вещественных доказательств следователям удалось установить генетический профиль злоумышленника и его личность.

Мужчина полностью признал вину. Материалы дела направили в суд.