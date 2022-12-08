Рязанцев пригласили участвовать в праздничной акции «Новогодье»

Участникам нужно своими руками сделать новогоднюю поздравительную открытку для для военнослужащих и мобилизованных, их семьям и тем, кто сейчас находятся на лечении в госпиталях и больницах.

В Рязани стартовала ежегодная праздничная акция «Новогодье». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В акции могут принять участие учащиеся начальных классов, воспитанники дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, представители первичных отделений Российского движения школьников в возрасте от 8 до 12 лет.

Участникам нужно своими руками сделать новогоднюю поздравительную открытку для для военнослужащих и мобилизованных, их семьям и тем, кто сейчас находятся на лечении в госпиталях и больницах.

Фотографии открыток разместят на официальных сайтах и в группах образовательных учреждений в социальных сетях.

Работы принимаются до 21 декабря с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00 по адресу: Рязань, улица Право-Лыбедская, дом № 28, центр детского творчества «Феникс».

Организаторы акции — управление образования и молодежной политики, местное отделение РДШ города Рязани и ассоциация молодежных организаций «Потенциал».