РНПК обжалует штраф на 58 млн за загрязнение реки Листвянки

Арбитражный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Приокского межрегионального управления Росприроднадзора к РНПК о взыскании ущерба, причиненного реке Листвянке. В РНПК с решением не согласились.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания обжалует решение тульского арбитражного суда. В четверг, 8 декабря, стало известно, что суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Приокского межрегионального управления Росприроднадзора к РНПК о взыскании ущерба, причиненного реке Листвянке. Документы опубликовали у себя на странице представители движения «Дышим чистым».

Иск был составлен на 63, 7 млн. Суд его удовлетворил частично, обязав выплатить РНПК 58 106 800 рублей 94 копейки.

В свою очередь РНПК сообщила, что обжалует решение арбитражного суда.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с российским законодательством. Предприятие обеспечивает постоянный экологический контроль за качеством сточных вод, поступающих с очистных сооружений в реку Листвянка, ежедневно выполняя до 100 различных анализов», — отметили в пресс-службе нефтезавода.

Там привели цифры: объем сточных вод РНПК не превышает 15% от общего объема бытовых и промышленных стоков — 320 тыс. куб. м. ежесуточно. 85% - это бытовые и промышленные стоки других производственных объектов Рязани.

В РНПК выделили, что сточные воды, поступающие по магистральной сети рязанского «Водоканала», имеют зафиксированные значительные превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«Для обеспечения экологической безопасности города и соблюдения всех установленных норм для сточных вод, поставляемых на очистные сооружения, РНПК обратилось в арбитражный суд Рязанской области. Суд обязал администрацию города установить нормативы качества сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения. Однако до настоящего времени администрация города решение суда не исполнила в полном объеме», — отметили в РНПК.

Компания не удовлетворена решением тульского арбитражного суда, РНПК обжалует решение в суде кассационной инстанции.

Свое мнение о загрязнении реки Листвянка высказал активист Андрей Петруцкий. В соцсети он написал, что медь и цинк (выявленные в реке — прим. ред) образуются на промышленных предприятиях, которые сбрасывают свои стоки на очистные РНПК.

«Предприятия получают сверхприбыль, так как не очищают свои стоки перед сбросом в городскую канализацию. Теперь РНПК может иск предъявить „Водоканалу“, и платить будет муниципалитет, так как не контролирует, что заводы сбрасывают в городскую канализацию», — написал Петруцкий. Он отметил, что при переработке нефти тяжелые металы не образуются.