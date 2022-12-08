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Ремонт пострадавших классов от пожара в рязанской школе № 7 завершат к 15 декабря
На ремонт помещений школы выделили деньги из резервного фонда правительства Рязанской области в размере 5 649 502 рублей.

В рязанской школе № 7 ремонт пострадавших от пожара классов завершат к 15 декабря. Об этом РЗН. инфо сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что на данный момент подрядчик ООО «Фасадстройсервис» проводит ремонтные работы двух классов и коридора.

«Срок выполнения работ по контракту — 15 декабря 2022 года. С учетом сроков выполнения ремонтных работ, учебный процесс в отремонтированных помещениях будет возобновлен в третьей четверти текущего учебного года», — говорится в сообщении.

Также в рязанской администрации отметили, что на ремонт помещений школы выделили деньги из резервного фонда правительства Рязанской области в размере 5 649 502 рублей.

Напомним, пожар в школе № 7 произошел 12 сентября. В Рязанской школе должны были отремонтировать два кабинета и коридор.