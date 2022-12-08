Путин назвал приоритетной целью СВО защиту страны и людей

Ранее Владимир Путин рассказал журналистам, что цели спецоперации на Украине не менялись с февраля.

Путин назвал приоритетной целью СВО защиту страны и людей. Об этом президент России заявил во время общения с награжденными Героями России, пишет Life.ru.

Владимир Путин отметил, что в ходе военной спецоперации все делается для защиты родины, родина — это прежде всего люди. Глава государства отметил необходимость быть уверенными в своих действиях и делать это достойно.

«Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда — на вас, это так и есть», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал журналистам, что цели спецоперации на Украине не менялись с февраля.