Прокуратура потребовала заменить рязанскому депутату Володину условный срок на реальный

Для депутата потребовали сменить условный срок в три года и шесть месяцев наказанием в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура потребовала заменить рязанскому депутату Володину условный срок на реальный. Об этом депутат облдумы Дмитрий Володин рассказал на своей странице «ВКонтакте» в среду, 7 декабря.

Володин рассказал, что получил в Советском суде полный текст приговора. Также выяснилось, что прокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор.

«Примененное к Володину Д. Ю. . наказание не отвечает установленным ч.2 ст. 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости», — говорится в тексте апелляции.

Для депутата потребовали сменить условный срок в три года и шесть месяцев наказанием в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, Советский районный суд признал Дмитрия Володина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. По информации суда, депутат получил из бюджета 420 тысяч рублей, но не исполнил свои профессиональные обязанности и присвоил деньги себе.

Дмитрию Володину назначили три года условно и обязали выплатить городу 420 тысяч рублей.

Ранее такой же срок получил депутат облдумы Никита Усачев. Также по делу о мошенничестве осудили бывшего депутата Инну Орешину.