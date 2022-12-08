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Продукция Рязанского приборного завода победила в конкурсе «100 лучших товаров России»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) отмечен наградами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2022 года.

Дипломом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» награжден цифровой тонометр внутриглазного давления через веко ТГДц-03 diathera. По итогам конкурса это — единственное изделие из Рязанской области, вошедшее в «Золотую сотню» лучших товаров России 2022 года. Звание «Золотая сотня» присуждается товарам с наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации.

Тонометры относятся к новому поколению портативных устройств и используются в современной медицине для измерения внутриглазного давления без контакта с роговицей глаза. Они позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Приборы применяются врачами-офтальмологами при массовых обследованиях населения, при динамическом контроле в случае тяжелых глазных патологий, при наблюдениях за эффективностью принимаемых лекарств.

Лауреатами в этой же номинации стали воздушные стерилизаторы производства Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

Изделия предназначены для воздушной стерилизации медицинских и хирургических инструментов, термостойких шприцев и игл к ним, стеклянной лабораторной посуды, а также прочих медицинских изделий и лабораторного оборудования, устойчивых к воздействию высокой температуры. В зависимости от модели доступны различные объемы загрузочных камер. Стерилизаторы применяются в лечебно-профилактических, научно-исследовательских учреждениях, эпидемиологических лабораториях, аптеках.

В рамках мероприятия почетным знаком «За достижение в области качества» награжден директор по товарам гражданского назначения — директор Касимовского приборного завода Валерий Караваев.

АО «ГРПЗ» традиционно является участником конкурса «100 лучших товаров». Компания постоянно совершенствует технологии производства, добиваясь роста качества своей продукции, которая неоднократно становилась дипломантом и лауреатом конкурса.