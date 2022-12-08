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Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП на Первомайском проспекте в Рязани
В аварии пострадала 75-летняя женщина.

Полиция устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего 19 августа в Рязани на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

19 августа 2022 года примерно в 20:30 в Рязани у дома № 47/1 по Первомайскому проспекту 32-летний рязанец на «ВАЗе» сбил 75-летнюю женщину. По предварительной информации, она пересекала дорогу вне перехода.

Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.