Хор РГУ представит Рязанскую область на международном фестивале «Предчувствие Рождества Христова» в Санкт-Петербурге

Седьмой международный фестиваль-конкурс пройдет с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.

Хор Рязанского государственного университета имени Есенина представит Рязанскую область на международном фестивале «Предчувствие Рождества Христова» в Санкт-Петербурге. Об этом РЗН. инфо рассказал руководитель коллектива Константин Михайлов.

Седьмой международный фестиваль-конкурс пройдет с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. Конкурсная программа пройдет на нескольких площадках северной столицы, в том числе в кафедральном соборе святых Петра и Павла, духовно-просветительском центре «Святодуховском» Александро-Невской Лавры, Феодоровском соборе и других храмах города.

«Цель международного хорового фестиваля-конкурса — создание атмосферы подготовки к празднику Рождества, привлечение внимания к хоровому исполнительству, расширение репертуара рождественских песен для хоров с привлечением современных авторов, а также целью фестиваля является изучение, сохранение, развитие духовной музыки и приобщение публики к многовековым традициям духовной музыкальной культуры», — рассказали организаторы конкурса.

Напомним, хор РГУ имени Есенина создан в 2006 году. Имеет шесть золотых и две серебряных медали международного достоинства. Хор записал два музыкальных альбома, один из которых — на стихи Сергея Есенина. Коллектив провел десятки концертов, выступая и представляя регион и родной вуз в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Европы, а также неоднократно выступал в прямом эфире Первого канала. На данный момент это — ведущий любительский хор города Рязани.

В прошлом году хор отметил юбилей в большом зале областной филармонии.