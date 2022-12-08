Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Услугами суррогатных матерей в России смогут только супружеские пары — граждане РФ или одинокая женщина — гражданка России, которая не может выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, услугами суррогатных матерей в России смогут только супружеские пары — граждане РФ или одинокая женщина — гражданка России, которая не может выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

Проект закона разработали в январе 2021 года.

Ранее об использовании суррогатного материнства иностранцами в России высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, рожденные с помощью суррогатных матерей младенцы часто становятся жертвами преступлений, в том числе их могут продавать на органы, также они попадают в однополые пары.