Эксперт рассказал, как мошенники могут следить за россиянами через Smart-телевизор

Программное обеспечение популярных иностранных моделей имеет многочисленные уязвимости, а камера и микрофон в телевизоре позволяет следить за владельцем даже когда прибор выключен.

Эксперт рассказал, как мошенники могут следить за россиянами через Smart-телевизор. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов.

Специалист пояснил, что современные телевизоры с функцией Smart TV, которые имеют доступ в интернет, могут стать целью атаки злоумышленников. Багов рассказал, что программное обеспечение популярных иностранных моделей имеет многочисленные уязвимости, а камера и микрофон в телевизоре позволяет следить за владельцем даже когда прибор выключен.

По словам эксперта, получив доступ к телевизору, мошенники могут развивать атаку и на другие устройства в этой сети. Это могут быть компьютеры, смартфоны и прочие устройства.

Для повышения защиты Багов рекомендовал регулярно обновлять ПО и не подключать к домашней сети непроверенные устройства.