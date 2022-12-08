Эксперт рассказал, как мошенники могут следить за россиянами через Smart-телевизор. Об этом в беседе с «
Специалист пояснил, что современные телевизоры с функцией Smart TV, которые имеют доступ в интернет, могут стать целью атаки злоумышленников. Багов рассказал, что программное обеспечение популярных иностранных моделей имеет многочисленные уязвимости, а камера и микрофон в телевизоре позволяет следить за владельцем даже когда прибор выключен.
По словам эксперта, получив доступ к телевизору, мошенники могут развивать атаку и на другие устройства в этой сети. Это могут быть компьютеры, смартфоны и прочие устройства.
Для повышения защиты Багов рекомендовал регулярно обновлять ПО и не подключать к домашней сети непроверенные устройства.