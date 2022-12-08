До новогодних праздников в Верхнем городском парке установят QR-коды

Глава гордумы предложила ускорить размещение QR-кодов и завершить работу до конца декабря, чтобы туристы и рязацы могли пользоваться информацией уже во время новогодних праздников.

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Об этом сообщил сайт гордумы.

К Панфиловой обратился Алексей Конюшин. Молодой человек предложил разместить на аллее путешественников в Верхнем городском парке QR-коды, чтобы рязанцы и гости города могли быстро узнать информацию о знаменитых путешественниках.

Глава гордумы предложила ускорить размещение QR-кодов и завершить работу до конца декабря, чтобы туристы и рязацы могли пользоваться информацией уже во время новогодних праздников.

Руководитель музея женских ремесел «Шили-были» Елена Венедиктова обратилась к Панфиловой и попросила рассмотреть возможность применения льготного коэффициента при расчете арендной платы за пользование муниципальным помещением. Сейчас музей работает как автономная некоммерческая организация. Председатель гордумы поручила проработать вопрос, изучить опыт регионов и при необходимости внести изменения в нормативные документы.

«2022-й — Год культурного наследия народов России, мы должны помогать в сохранении и продвижении культурного наследия, одним из элементов которого является лоскутное шитье. Чем больше в Рязани будет уникальных музеев, тем интереснее будет туристам в нашем городе», — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Также рязанка Елена Покудина пожаловалась на залитие квартиры при капитальном ремонте в доме № 35 корпус 1 по улице Гоголя. Подрядчик — РСУ № 1 — обещал частично компенсировать расходы на ремонт в досудебном порядке. Средства до сих пор не выплатили. Для урегулирования ситуации хозяйка квартиры планирует обратиться в региональный фонд капитального ремонта, который является заказчиком работ.

Со своей стороны Татьяна Панфилова пообещала направить в фонд предложения: привлекать к приемке работ по капитальному ремонту представителей управляющей компании, общественности и депутатов городской думы по округам.