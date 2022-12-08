А что в кино? «Щелкунчик и волшебная флейта», «Балабанов. Колокольня. Реквием» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Сразу две новинки для любителей ужасов — американские фильмы «Другая» и «Призраки прошлого».

Фильм «Другая» рассказывает об идеальной американской семье — у них есть красивый дом, взрослый сын, мечта каждой девушки, и маленькая дочка Роуз. Однажды девочка исчезает, найти ее удается спустя сутки. После этого в семье начинают происходить странные вещи.

«Призраки прошлого» рассказывает о молодой женщине, которая несколько лет назад потеряла ребенка, но снова готовится стать матерью. Врач прописывает ей постельный режим, но спустя время, оставаясь дома одна, она начинает видеть повсюду кошмары наяву.

Еще один фильм, затрагивающий тему материнства — российская драма «Рядом». Кира — молодой архитектор. Опыт трагедии вынуждает ее учиться жить заново, искать способ принять прошлое своей семьи, чтобы самой стать матерью. Боль героини — в неспособности к любви, инфантильности, в неумении быть «здесь и сейчас», в страхе перед будущим, его несовершенством.

Спустя почти десять лет после смерти Алексея Балабанова на экран выходит фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» — хроника последних лет жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России.

Для маленьких зрителей в прокат вышли две сказочных картины — фильм «Приключения Тедди» и мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта».

«Приключения Тедди» — добрая сказка про игрушечного медвежонка Тедди, который под рождество отправляется в путешествие, чтобы попасть к девочке Марианне.

«Щелкунчик и волшебная флейта» — красочный мультфильм по мотивам всеми любимой новогодней сказки. Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. Вместе с верными друзьями — барашком Кудряшом и страусом Красным Клювом, а также Щелкунчиком — заколдованным принцем по имени Георг, ей предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами.

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