WP: украинские власти подтвердили причастность к атакам российских аэродромов

Об этом заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Украинские власти подтвердили, что атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях осуществляли ВСУ. Об этом в среду, 7 декабря, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с The Washington Post.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал украинский чиновник.

При этом уточняется, что официально Киев причастность к атакам так и не признал.

В понедельник, 5 декабря, в результате атаки беспилотником ВСУ на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, пять пострадали. Их доставили в ОКБ, двое — в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что о ЧП доложили Владимиру Путину. Губернатор региона Павел Малков пообещал оказать семьям погибших всю возможную помощь.