В Великом Новгороде нашли в сугробе тело голой 20-летней девушки

Ее искали больше суток.

В Великом Новгороде нашли тело 20-летней девушки. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило KP.RU.

Тело погибшей лежало в сугробе на территории частного сектора.

Как пишет издание, до трагедии девушка отмечала в клубе день рождения коллеги. В разгар вечеринки она выбежала из заведения в истерике, поссорившись с одним из гостей. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что россиянка в джинсах и одной рубашке прошла несколько домов, завернула за один из них в тупик. Однако девушку искали больше суток.

Позже ее тело без одежды нашли в сугробе. Предварительная причина смерти — переохлаждение.

Молодой человек девушки рассказал, что созванивался с ней за несколько часов до исчезновения. По его словам, она не была пьяна и ничего не говорила о ссоре. Он рассказал, что в клубе ей могли подмешать наркотики.