В Спасском районе задержали «черного лесоруба»

54-летнего жителя села Ижевское задержали на территории Спасского лесничества. Мужчина успел срубить 15 сосен и грузил их в машину. Возбуждено уголовное дело.

В Спасском районе задержали «черного лесоруба». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

54-летнего жителя села Ижевское задержали на территории Спасского лесничества. Мужчина успел срубить 15 сосен и грузил их в машину.

Лицензии на вырубку деревьев у мужчины не было. Выяснилось также, что ранее рязанец уже был судим за незаконную рубку леса. Его соседи рассказали, что мужчина подрабатывал изготовлением срубов на продажу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Мужчине грозит штраф от одного до трех млн рублей или лишение свободы до семи лет.