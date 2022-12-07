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В Спасском районе задержали «черного лесоруба»
54-летнего жителя села Ижевское задержали на территории Спасского лесничества. Мужчина успел срубить 15 сосен и грузил их в машину. Возбуждено уголовное дело.

В Спасском районе задержали «черного лесоруба». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

54-летнего жителя села Ижевское задержали на территории Спасского лесничества. Мужчина успел срубить 15 сосен и грузил их в машину.

Лицензии на вырубку деревьев у мужчины не было. Выяснилось также, что ранее рязанец уже был судим за незаконную рубку леса. Его соседи рассказали, что мужчина подрабатывал изготовлением срубов на продажу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Мужчине грозит штраф от одного до трех млн рублей или лишение свободы до семи лет.