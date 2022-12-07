В Рязанской области в ноябре родились Космос, Адриана и Лука
В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в ноябре.
В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в ноябре. Информация появилась на сайте ведомства.
Чаще всего мальчиков называли Александрами, Артемами, Иванами, Максимами, Михаилами, Романами, Дмитриями, Марками, Ярославами. Также в регионе родились Софии, Варвары, Виктории, Анастасии, Евы, Марии, Миланы, Полины, Алисы.
Самые редкие имена среди мальчиков: Серафим, Демьян, Платон, Демид, Лука, Захар, Аристарх, Космос. Также рязанцы называли редкими именами девочек: Марта, Анфиса, Адриана, Антонина, Аврора, Яна, Эвелина, Серафима.