В Рязани задержали пару сожителей подозреваемых в сбыте наркотиков

В их квартире обнаружили 40 граммов запрещенного вещества.

В Рязани задержали сожителей, распространявших наркотики. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В начале 2022 года 32-летний мужчина и 31-летняя женщина уже попадали в поле зрения полицейских за наркопреступления. В отношении них было возбуждено уголовное дело и они находились под подпиской о невыезде. Однако позже правоохранители выяснили, что сожители продолжили свою преступную деятельность.

Тогда сотрудники УНК УМВД пришли в квартиру на улице Княжье поле с обыском, где обнаружили и изъяли наркотическое средство — производное N-метилэфедрона массой 40 граммов. Сожители признались, что наркотики они получили через тайник для дальнейшего розничного сбыта методом закладок.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу.