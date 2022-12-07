В Рязани исследуют причину массовой гибели птиц на Михайловском шоссе

Мертвых свиристелей рязанцы заметили 6 и 7 декабря.

В Рязани исследуют причину массовой гибели птиц на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

В ведомстве отметили, что обеспокоены этим фактом.

«Сотрудники ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция» выехали на место гибели с целью отбора проб павшей птицы. Пробы будут исследованы на особо-опасные болезни птиц и химико-токсикологические показатели в ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория», — говорится в сообщении.

Результаты исследования сообщат отдельно.

Напомним, мертвых свиристелей рязанцы заметили 6 и 7 декабря.