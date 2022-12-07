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В Рязани экс-председатель товарищества собственников недвижимости присвоил почти 400 тысяч рублей
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В Рязани экс-председатель товарищества собственников недвижимости присвоил почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С января 2017 года по май 2022 года председатель товарищества собственников недвижимости оставлял себе часть полученных под отчет денег, которые выделяли на нужды товарищества. Денежные средства он тратил на свои нужны. Таким образом он присвоил себе почти 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Рязанскому району.