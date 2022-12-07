В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
Неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции. Двое полицейских получили ранения.
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Злоумышленника нашли в пустом здании под городом.
Во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции. Двое полицейских получили ранения.
Жителей Новошахтинска попросили не выходить на улицу, в городе ввели план «Сирена».
Фото скриншот из видео Mash Don