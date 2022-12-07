В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Предположительно, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Авария произошла в среду, 7 декабря, на 90 километре трассы «Раздолинск — Южно-Енисейск». В Мотыгинском районе столкнулись «ВАЗ-2121» и грузовой автомобиль «Урал».

Предположительно, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли водитель и три пассажира «ВАЗа». Их личности устанавливают.

57-летний водитель «Урала» не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.