В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Предположительно, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом
Авария произошла в среду, 7 декабря, на 90 километре трассы «Раздолинск — Южно-Енисейск». В Мотыгинском районе столкнулись «ВАЗ-2121» и грузовой автомобиль «Урал».
Предположительно, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли водитель и три пассажира «ВАЗа». Их личности устанавливают.
57-летний водитель «Урала» не пострадал.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.