В Киеве пригрозили ударить по новым российским объектам, в том числе и в Сибири
Ранее украинские власти неофициально подтвердили причастность к атакам российских аэродромов.
В Киеве пригрозили ударить по новым российским объектам, в том числе и в Сибири. Об этом со ссылкой на FT пишет Telegram-канал РИА Новости. Издание Financial Times сообщило слова «неназванного советника украинских властей по вопросам обороны». Угрозы прозвучали после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязань и Курском. Ранее украинские власти неофициально подтвердили причастность к атакам российских аэродромов.