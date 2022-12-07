В Госдуме призвали губернаторов запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

Депутат Султан Хамзаев заявил, что с учетом нынешней обстановки в стране и в мире чиновникам стоит сосредоточиться на развитии регионов России, внутреннего туризма и поддержке бойцов. Он также добавил, что стоит подумать, насколько вообще корректно отдыхать в такие дни.

В Госдуме призвали губернаторов запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год. Инициативу в среду, 7 декабря, озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передали РИА Новости.

По его словам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире чиновникам стоит сосредоточиться на развитии регионов России, внутреннего туризма и поддержке бойцов. Он также добавил, что стоит подумать, насколько вообще корректно отдыхать в такие дни.

«Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», — указано в обращении к главам субъектов.

Парламентарий также добавил, что такую инициативу положительно примут в обществе, что станет еще одним поводом для «сближения власти и общества».

В прошлом году Хамзаев уже предлагал подобную инициативу.