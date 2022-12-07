В Госдуме предложили расширить перечень мест для прохождения альтернативной службы

Депутаты предложили расширить перечень организаций, в которых военнообязанные россияне смогут проходить альтернативную гражданскую службу. Среди них — организации, которые выполняют гособоронзаказ.

В Госдуме предложили расширить перечень мест для прохождения альтернативной службы. Соответствующее предложение в среду, 7 декабря, озвучили депутаты ЛДПР, передало агентство ТАСС.

Депутаты предложили расширить перечень организаций, в которых военнообязанные россияне смогут проходить альтернативную гражданскую службу. Среди них — организации, которые выполняют гособоронзаказ.

Парламентарии объяснили, что из-за увеличения гособоронзаказа в 2022 году многие организации столкнулись с нехваткой кадров. При этом они готовы принимать на работу молодых россиян, а также обучать их специальность.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение в среду, 7 декабря.