В Башкортостане водитель грузовика погиб после удара о мост

В Башкортостане произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского УМВД.

Авария случилась во вторник, 6 декабря, около 21.00 на 1480 км автодороги «Самара — Уфа — Челябинск». Водитель грузовика Scania ехал по дороге, как внезапно у автомобиля при движении открылся кузов. Он зацепил строящийся надземный пешеходный переход, из-за чего плита перекрытия моста частично разрушилась. Водитель автомобиля оказался зажат внутри кабины.

Позже мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

На месте работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры.