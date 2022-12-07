В Башкортостане водитель грузовика погиб после удара о мост
В Башкортостане произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом в среду, 7 декабря,
Авария случилась во вторник, 6 декабря, около 21.00 на 1480 км автодороги «Самара — Уфа — Челябинск». Водитель грузовика Scania ехал по дороге, как внезапно у автомобиля при движении открылся кузов. Он зацепил строящийся надземный пешеходный переход, из-за чего плита перекрытия моста частично разрушилась. Водитель автомобиля оказался зажат внутри кабины.
Позже мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
На месте работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры.